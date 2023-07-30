أخبار فاتتك| موعد صلاة جنازة نجل الفنان حسن يوسف.. وإعلان أوائل الثانوية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مران الأهلى.. المارد الأحمر يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الداخلية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية .

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موعد إعلان أوائل الثانوية العامة لعام 2023 علمي رياضة والعدد الكلي للأوائل

ينتظر الكثير من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2023 عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023خاصًة مع قرب إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، والرغبة في معرفة أسماء الأوائل لهذا العام.

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تعرف على موعد حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين

أعلن مهرجان العلمين عن مفاجأة جديدة لجمهوره، وذلك بالكشف عن موعد حفل الموسيقار عمر خيرت، والمتوقع أن يحضرها حشد كبير من الجمهور في المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط.

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بوتين: أجرينا مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه تم إجراء مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، فى قمة "روسيا – إفريقيا"، التى عقدت فى سان بطرسبورج.

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اليوم.. محاكمة محامى عبدالله رشدى

تستكمل محكمة جنح المعادي، الأحد، محاكمة محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية.

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تعرف على موعد صلاة جنازة نجل الفنان حسن يوسف

لقى عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مصرعه غرقا في المياه داخل إحدى قرى الساحل الشمالي السياحية.

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