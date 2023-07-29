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تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة لعام 2023 علمي رياضة والعدد الكلي للأوائل

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ينتظر الكثير من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2023 عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023خاصًة مع قرب إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، والرغبة في معرفة أسماء الأوائل لهذا العام.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

ويرصد "الدستور" موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة لعام 2023 علمي رياضة، في سياق السطور التالية.

تضم قائمة أوائل ثانوية 2023 أكثر من 30 طالبًا من مختلف المحافظات، وجميع الأقسام العلمية والعلمية والرياضية والأدبية، وكذلك طلاب من مدارس المكفوفين ومدارس التكامل ومدارس التميز في العلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أسماء الأوائل الخاصة بالثانوية العامة لعام 2023، والتي من المقرر لها أن تعلن يوم الأحد قبل ظهور النتيجة بيوم، أو كحد أقصي يوم الاثنين المقبل صباحًا.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

يمكنكم الآن الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً لمعرفة تفاصيل وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وفور اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 يستطيع  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 الدخول https://moe.gov.eg/، وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب وهى الاسم بالكامل ورقم الجلوس الخاص به وستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الخاص بالطالب خلال ثواني قليلة فور اعتمادها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا.

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