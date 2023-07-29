السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي يكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح ويفجر مفاجأة في التنسيق

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

قال أحمد حافظ، الكاتب الصحفي، إنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة غدًا. 

وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، أن نسب النجاح هذا العام ستكون أعلى من العام الماضي من 3.5% إلى 4%، لافتاً إلى أن العام الماضي كانت نسبة النجاح تبلغ 75.4%، أما هذا العام تتراوح نسب النجاح من 78% إلى 79%.

وأوضح أن حتى هذه اللحظة لم تنته النتائج من التجميع، وبالتالي فمن غير المنطقي أن تكون النتائج التي ظهرت لبعض الطلاب على السوشيال ميديا، نتائج حقيقية، لافتاً إلى أن تجميع النتيجة لن ينته اليوم قبل الساعة الثامنة مساءً. 

وأشار إلى أنه يجب على كل طالب من طلاب الثانوية العامة أن يفرح بظهور النتيجة أيًا كانت، لافتًا إلى أنه لا يوجد طالب في مصر لم يفعل ما يجب عليه فعله. 

وعن توقعات التنسيق هذا العام، أكد أنه لن يوجد زيادة في التنسيق هذا العالم، لافتاً إلى أن تنسيق هذا العام سيكون نفس تنسيق العام الماضي أو يقل عنه بنسبة طفيفة. 

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