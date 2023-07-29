نتيجة الثانوية العامة 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب علمى علوم

يستعد الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 هذه الايام للعمل على أختيار الكلية وذلك قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بأيام قليلة حيث يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 فى أول شهر أغسطس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة والنسبة أعلى من السنوات الماضية بالاضافة إلى أن المجاميع متزنة ويوجد طلاب كثيرين حاصلين على مجاميع أعلى من 90%.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه عقب أعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال بيان صحفى صادر عن الوزارة وأيضًا مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويوجد بعض الكليات المخصصة لطلاب الثانوية العامة 2023 علمى علوم، وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة.

كليات الطب البشري.

كليات طب الفم والأسنان.

كليات الصيدلة.

كليات الطب البيطري.

كليات التمريض

كليات العلاج الطبيعي.

كليات الزراعة

كليات الألسن

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

كليات التجارة.

كليات الآثار.

كليات الإعلام.

كليات الآداب.

كليات دار العلوم.

كليات الحقوق.

كليات التربية الطفولة المبكرة بالدقي.

كليات سياحة وفنادق

كليات تربية.

كليات تربية رياضة

كليات التربية النوعية.

كليات التربية النوعـية شعبة التربية الموسيقية.

كليات التربية النوعية شعبة التربية الفنية.

كلية الثروة السمكية.

كلية العلوم الزراعية والبيئية.

وكان قد صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

