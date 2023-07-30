الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على موعد صلاة جنازة نجل الفنان حسن يوسف

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف

لقى عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مصرعه غرقا في المياه داخل إحدى قرى الساحل الشمالي السياحية.

وكان قد تعرض، عبد الله 35 سنة لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.
 

موعد الجنازة
من المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان اليوم الأحد .

يذكر أن الفنان حسن يوسف له أربعة أبناء من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله.

عائلة الفنان حسن يوسف

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