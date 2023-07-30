الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: أجرينا مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الأفريقية

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه تم إجراء مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، فى قمة "روسيا – إفريقيا"، التى عقدت فى سان بطرسبورج.

وأشار بوتين - خلال لقائه مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نجيسو، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت - إلى أن الكونغو تدعم معظم مشروعات القرارات الروسية، بما فى ذلك تلك المتعلقة بمكافحة تمجيد النازية، وعدم كونها أول من ينشر أسلحة فى الفضاء، وأمن المعلومات، وغيرها، مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا لرؤية ساسو نجيسو فى العرض البحرى الرئيسى الذى سيقام فى سانت بطرسبرج غدا /الأحد/.


وأوضح أن روسيا وجمهورية الكونغو تتعاونان - بشكل مثمر - فى الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، مشيرا إلى أن موسكو تقدر الموقف الدافئ لجمهورية الكونغو وقيادتها تجاه روسيا ومستعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال: "علاقاتنا الثنائية مع جمهورية الكونغو ذات طبيعة مستقرة تقوم على تقاليد الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل، إننا نقدر تقديرا عاليا حقيقة أنك تولى اهتمامك الشخصى لتعزيز الحوار السياسى الثنائي".


وتعهد بوتين بمواصلة ممارسة تعليم الطلاب الكونغوليين فى الجامعات الروسية الرائدة باستخدام التمويل الحكومي.. مشيرا إلى أنه فى العام الدراسى 2023-2024، ارتفع عدد المنح الدراسية الحكومية لجمهورية الكونغو إلى 250 منحة.


وعقدت القمة والمنتدى الاقتصادى الروسى - الإفريقى الثانى فى الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، واتفق المشاركون فيها على البيان الرئيسي، فضلا عن العديد من الوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، اعتمدوا خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026.


وكان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، قد أعلن فى وقت سابق أن بوتين ناقش مع القادة الأفارقة السبل المُمكنة لحل الوضع فى أوكرانيا.

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