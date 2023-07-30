الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة محامى عبدالله رشدى

عبدالله رشدى
عبدالله رشدى

تستكمل محكمة جنح المعادي، الأحد،  محاكمة محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية. 

 

كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ووفقًا للجنحة فقد ارتكب المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

استعمال تقنية معلوماتية الداعية عبدالله رشدي التواصل الاجتماعي بالسب والقذف جيهان العراقية جنح المعادى هتك العرض محامي جيهان العراقية محامي عبدالله رشدي

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