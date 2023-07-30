تعرف على موعد حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين

أعلن مهرجان العلمين عن مفاجأة جديدة لجمهوره، وذلك بالكشف عن موعد حفل الموسيقار عمر خيرت، والمتوقع أن يحضرها حشد كبير من الجمهور في المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة المنظمة أن يوم 10 أغسطس، يلتقي الجمهور بالموسيقار عمر خيرت للاستمتاع بأهم أعماله الفنية التي قدمها طوال مشواره الفني، وتم طرح تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي".

مواعيد حفلات النجوم بالمهرجان

كما يقام حفل النجمة إليسا، والنجم تامر عاشور في حفلة مميزة بمهرجان العلمين يوم 5 أغسطس، وكذلك حفل المطربة كارول سماحة، والنجم بهاء سلطان، في مهرجان العلمين يوم 10 أغسطس.

وبدأ مهرجان العلمين، يوم 13 أغسطس وتستمر فعالياته حتى يوم 26 أغسطس، ويعد المهرجان الأكبر بالشرق الأوسط لما يتضمنه من عروض فنية ورياضية وثقافية.

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