استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

ترتفع معدلات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الذي تبقى القليل على ظهورها وإعلانها بشكل رسمي في وقت قريب واعتمادها من وزير التربية والتعليم، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر "الدستور" الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل سهولة.

يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من هنا.

يكون الاستعلام من خلال رقم الجلوس.

في الوقت الحالي يمكن أن تسجل بياناتك منها اسمك ورقم جلوسك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك كي تصلك النتيجة فور اعتمادها، وحصول "الدستور" على نسخة منها كي يقدم خدماته إلى طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاطمئنان على نتيجة العام الدراسي 2022/2023.

مؤشرات النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

كان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مؤشرات نسب النجاح في بعض مواد الثانوية العامة 2023 التي أدى الطلاب امتحاناتها في الفترة من الإثنين 12 يونيو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

نعرض نسب النجاح في بعض المواد التي أعلنتها الوزارة بشكل رسمي:

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%

نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91%

نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88%

نسبة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية 88%

نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91%

نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%.

نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91%

نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع 93.9%

كانت آخر مادة تم الإعلان عن نسبة النجاح فيها هي مادة اللغة الأحنبية الأولى والتي بلغت 91.3%.

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

في ظل حالة الترقب التي يعيشها طلاب الصف الثالث الثانوي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 نرصد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي من المقرر لها أن تتم خلال فترة قصيرة ففي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم أكد أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر في بداية أغسطس القادم.

ويكون الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها والإعلان عنها في مؤتمر صحفي بقيادة وزير التربية والتعليم يُقام في ديوان عام الوزارة لإعلان نسب النجاح في كل شعبة وكذلك أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

ثم بعد ذلك يُتاح الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوسائل المختلفة سواء من خلال موقع "الدستور" الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو من موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم.