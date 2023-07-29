السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة في هذا التوقيت، خاصًة أنه ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وهو الأمر الذي جعل البعض من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا يتساءلون عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

 

ويرصد "الدستور" هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، في سياق السطور التالية.

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، خاصًة أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام في الوقت الحالي جاهزة للإعلان وتم إعداد قائمة أوائل الجمهورية، والذين تخطوا أكثر من 30 طالبًا وطالبة حتى الآن.

كما أنه من المحتمل أن تُعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 على الأكثر يومي الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء المقبل، وجاءت نسبة النجاح مرتفعة مقارنًة بالعام الماضي، وأن الفارق بينهما ليس كبيرًا، ومنوها بترقبها خلال 48 ساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب فور اعتمادها رسميًا من خلال اللينك التالي: https://natega.dostor.org/ 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

نقدم لجميع طلاب وطالبات من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بكل سهولة.

- (الخطوة الأولى): عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور من خلال الرابط التالي: https://natega.dostor.org /  

- (الخطوة الثانية): ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على بحث أو الإطلاع على النتيجة

- (الخطوة الرابعة): سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك الانتظار بضع دقائق.

 قد يهمك أيضا:

 

اعتماد نتيجة الثانوية اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 اعتماد نتيجة الثانوية العامة اعتماد نتيجة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

مواد متعلقة

متاح|.. رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

لو فاتك التريند| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. والرئيس الفلسطينى يصل القاهرة

تعرف على بداية ظهور فرقة "أيامنا الحلوة"

لافتة محل تُثير أزمة.. قصة غلق مطعم "كوكسال بابا" في الشرقية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تأثير دخول مصر القبة الحرارية

هربت من أهلها و"الخلبوص" بدايتها.. محطات من حياة الفنانة منى فاروق

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر "الدستور"

Thanawya.. تعرف على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة