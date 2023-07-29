حالة من القلق تسيطر على طلاب وطالبات الثانوية العامة في هذا التوقيت، خاصًة أنه ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وهو الأمر الذي جعل البعض من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا يتساءلون عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

ويرصد "الدستور" هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، في سياق السطور التالية.

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني خلال الساعات القليلة المقبلة، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، خاصًة أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام في الوقت الحالي جاهزة للإعلان وتم إعداد قائمة أوائل الجمهورية، والذين تخطوا أكثر من 30 طالبًا وطالبة حتى الآن.

كما أنه من المحتمل أن تُعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 على الأكثر يومي الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء المقبل، وجاءت نسبة النجاح مرتفعة مقارنًة بالعام الماضي، وأن الفارق بينهما ليس كبيرًا، ومنوها بترقبها خلال 48 ساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب فور اعتمادها رسميًا من خلال اللينك التالي: https://natega.dostor.org/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نقدم لجميع طلاب وطالبات من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بكل سهولة.

- (الخطوة الأولى): عليك بالدخول على بوابة الثانوية العامة أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بجريدة الدستور من خلال الرابط التالي: https://natega.dostor.org /

- (الخطوة الثانية): ادخل رقم الجلوس الخاص بك ودقق فى كتابته.

- (الخطوة الثالثة): اضغط على بحث أو الإطلاع على النتيجة

- (الخطوة الرابعة): سوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة او فى حال تواجد ضغط على الرابط عليك الانتظار بضع دقائق.

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