السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتائج الصف الثالث الثانوي، يزداد التساؤل حول نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة عبر المحرك العالمي "جوجل"، وتشمل طلاب الشعبتين العلمي والأدبي في الثانوية العامة، وذلك فضلًا عن نتائج المكفوفين ونتيجة ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة القاهرة، والتي سيتوقع إعلانها في الساعات المقبلة بعد إعلان الأوائل في هذا العام في المؤتمر الرسمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة.

ويتمكن طلاب الثانوية العامة في الشعبتين الأدبية العلمية والمكفوفين في محافظة القاهرة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بالقاهرة بعد إعلانها رسميًا وذلك بأكثر من طريقة، ومنها إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني من هـنـا، برقم الجلوس فقط، وذلك بعد  اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالقاهرة

ووفقا لمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، ويوجد أكثر من طريقة سيتاح من خلالها لطلبة الثانوية العامة لعام 2023 في محافظة القاهرة الحصول بها على نتائج الثانوية العامة 2023 بالقاهرة وتكون هي:

  • إلكترونيًا بموقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني من خلال الاسم أو برقم الجلوس.
  • ورقيا من جميع الإدارات التعليمية، حيث ستتاح النتيجة بعد إعلانها بساعات بالإدارات التعليمية وذلك برقم الجلوس والاسم.
  • ورقيًا في المدارس وتكون خلال أقل من 48 ساعة من إعلانها بشكل رسمي، حيث ستصبح متاحة في المدارس بمحافظة القاهرة ويتاح للطالب فقط أو ولي أمره أو في صاحب الولاية التعليمية الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 من خلال المدرسة وسحب الملف التعليمي كذلك، للتقديم للمرحلة الجامعية.

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة

  1. قم بتسجيل الدخول بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  2. ثم اختار بوابة الثانوية العامة.
  3. واختر قائمة نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.
  4. التسجيل على موقع الثانوية العامة في 2023 برقم الجلوس.
  5. واختر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.
  6. وتظهر نتائج الثانوية العامة 2023 بكامل بيانات الطالب منها كتابة الاسم رباعي والإدارة التعليمية وأيضا اسم المدرسة والمحافظة والمجموع وجميع درجات المواد مفصلة وترتيب التلميذ على الجمهورية.
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