الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. رابط استخراج رقم جلوس الطالب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رابط استخراج رقم جلوس الطالب بالاسم 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على  مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وقبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والمزمع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

 

الدستور يستعرض خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التى تحبط بهذا الأمر .

 

رابط استخراج رقم جلوس الطالب 2023

للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للحصول عليها  ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلالها لابد من أتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط https://moe.gov.eg/

- كتابة  البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب.

- الضغط على جملة  "الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023".

- يظهر فى نهاية الخطوات السابقة  رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم والدستور

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

هل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023؟

رابط الحصول على رقم الجلوس بكود الطالب

وفى حالة فقدان أو نسيان البريد الالكترونى الموحد للطالب فإنه يمكن الحصول عليه من خلال لضغط على إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي من خلال الضغط على الرابط التالى https://office365.emis.gov.eg/

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

بث مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مقطع فيديو للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ ساعات مضت تحدث من خلاله عن  الانتهاء من تصحيح جميع مواد الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى نسب النجاح فى بعض المواد ومنها نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا والتي بلغت 91.1%، وقال إن نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

 

وأضاف أن نسبة النجاح في امتحان الرياضيات التطبيقية وصل إلى 88.5%، مؤكدًا أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض امتحان المادة، وتابع أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغ 93.9%، وحصل على 95% بنسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الطلاب في مادة الكيمياء وصل إلى 88 %، وفي التاريخ تعدي الـ90.2%، أما مادة الجغرافيا فتعدت 91.6%، وفي الفيزياء بلغت نسبة النجاح 91%.

 

إضافة الرأفة لـ مجموع درجات الثانوية العامة 2023

على صعيد متصل تواردت أنباء تفيد بأن  وزارة التربية والتعليم  تقوم بحصر الطلاب المستحقين درجات الرأفة لتغيير حالة الطالب من الرسوب في المادة إلى النجاح، وقال إن إضافة الرأفة يتم في ضوء 10%، من المجموع الكلي للدرجة في كل مادة، ويتم تسجيلها على كراسة إجابة الطالب المستحق تعديل حالته.

رابط استخراج رقم جلوس الطالب بالاسم 2023 للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم رابط الحصول على رقم الجلوس بكود الطالب مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

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