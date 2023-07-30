صحفى: اعتماد نتيجة الثانوية العامة الاثنين المقبل وإعلان النتيجة فى الأول من أغسطس

قال محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شئون التعليم، إن وزير التربية والتعليم سجل فيديو أذاعه مجلس الوزراء بأن نتيجة الثانوية العامة ستكون أول أغسطس، وذلك مع آخر يوم في الثانوية العامة لجميع الطلاب من الشعبة العلمي والأدبي.

وأضاف محمد عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى المصرية، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة سيكون يوم الإثنين القادم بعد غد، كما أن إعلان أوائل الثانوية العامة سيكون يوم الإثنين بعد إعلان النتيجة، كما أن إعلان النتيجة بشكل رسمي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن حالة الهلع والخوف لدى المواطنين، معقبًا: الأهالي معذورين والغريق يتعلق بقشاية".

وأكد أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عن العام الماضي وعن العام قبل الماضي، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم كشف بأن نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستفرح كل بيت في مصر.