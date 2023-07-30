الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم وأدبى ودرجات المواد التى تضاف للمجموع الكلى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية وكذلك درجات المواد التى تضاف للمجموع الكلى من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

 

أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم وأدبى 

أشارت العديد من الأنباء المتداولة حول نتائج الثانوية العامة 2023 بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من  المزمع أن تعلن عن أوائل الثانوية العامة لجميع الشعب خلال الساعات القليلة القادة خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم يتم عقده فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعلى صعيد متصل يتوقع أن يتحدث الدكتور خالد حجازى وزير التربية والتعليم عن نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

 

المواد المضافة لمجموع الثانوية العامة 2023

اللغة العربية 

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة والدرجة الكلية لمادة اللغة العربية من ٨٠ درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 

هى إحدى المواد التي تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية من ٥٠ درجة.

 

اللغة الأجنبية الثانية 

هى إحدى المواد التي تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة والدرجة الكلية لمادة اللغة الأجنبية الثانية من ٤٠ درجة.

 

الكيمياء

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الكيمياء من ٦٠ درجة.

 

الفيزياء

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الفيزياء من ٦٠ درجة.

 

مادة الجيولوجيا 

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من ٦٠ درجة.

 

الأحياء

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الأحياء من ٦٠ درجة.

 

الرياضيات البحتة

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الرياضيات البحتة من ٦٠درجة.

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الرياضيات التطبيقية 

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة والدرجة الكلية لمادة الرياضيات التطبيقية من ٦٠درجة.

 

الفلسفة

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الفلسفة من ٦٠ درجة.

 

علم النفس

هي إحدى المواد التي تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة والدرجة الكلية لمادة علم النفس من ٦٠ درجة.

 

التاريخ

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة التاريخ من ٦٠ درجة.

 

الجغرافيا

هى إحدى المواد التى تضاف للمجموع الكلى للثانوية العامة و الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا من ٦٠ درجة.

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