الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": الانتهاء من قائمة أوائل الثانوية العامة بالشعب الثلاث خلال ساعات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاث خلال ساعات.

وطالب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بضرورة التأكد من تمثيل كل أنواع المدارس بها سواء الحكومية أو الخاصة أو الرسمية أو اللغات أو المتفوقين أو الدمج أو المكفوفين، بقائمة الأوائل.

وأضاف المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الأوائل مساء اليوم، مع إعلان نسبة النجاح العامة للامتحانات.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات المقبلة.

الحكومية والخاصة الثلاثة أوائل الثانوية العامة 2023 أوائل الثانوية العامة ثانوية العامة 2023 ثانوية رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023

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