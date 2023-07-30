"التعليم": الانتهاء من قائمة أوائل الثانوية العامة بالشعب الثلاث خلال ساعات

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاث خلال ساعات.

وطالب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بضرورة التأكد من تمثيل كل أنواع المدارس بها سواء الحكومية أو الخاصة أو الرسمية أو اللغات أو المتفوقين أو الدمج أو المكفوفين، بقائمة الأوائل.

وأضاف المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الأوائل مساء اليوم، مع إعلان نسبة النجاح العامة للامتحانات.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات المقبلة.