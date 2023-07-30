موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

من الموضوعات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي هو موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير نوضح موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من عدة مصادر.

وتمر امتحانات الثانوية العامة في الوقت الحالي بمرحلة تدقيق ومراجعة للنتيجة لضمان اعتمادها وإعلانها بما يحقق العدالة والدقة للطلاب.

ومن المنتظر بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة أن يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي لإعلان أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القادمة، وكذلك إعلان أسماء أوائل الطلاب في كل أنواع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم من خلال رابط موقع الدستور الموجود هنا.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتظهر تفاصيل النتيجة (مجموع الطالب- درجات مواده- حالة الطالب لسنته الدراسية ناجح أم راسب أم منتقل للدور الثاني).

موقع التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 كذلك فور اعتمادها وإعلانها من خلال بوابة الثانوية العامة الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي تتيح الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الثانوية هنا.

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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اللينك المُعتمد| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

كانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكافة انواعها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 منذ أمس السبت.

وتنتهي الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وبمجرد انتهائها تُجرر الامتحانات العملية والمعملية يومياً، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية من الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الدراسي 2022/2023 (221000) طالب وطالبة بكافة النوعيات، ويبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (191) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (646) مادة.