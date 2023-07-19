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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 375 ألف جنيه مع متسول "قتل والدته" بالبحيرة

المتهم
المتهم

مفاجأة كشفتها معاينة النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في أثناء إجراء المعاينة لجريمة مقتل ربة منزل على يد نجلها الذى يعالج من مرض نفسي، حيث تم العثور على مبلغ ما يقارب 358 ألف جنيه بينها 7 آلاف جنيه عملة معدنية فئة الواحد جنيه، جمعها المتهم من التسول داخل شوارع مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يقوم بتلاوة آيات القرآن الكريم فى الشوارع وعلى المقاهي مقابل الحصول على بعض المبالغ المالية.

وانتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهم أثناء قيامه بتلاوة القرآن الكريم بصوت عذب، وسط العديد من الشباب المستمعين له نظرًا لجمال صوته وعلى ذلك يقومون بإعطائه الأموال.

وقرر محمد سليم، وكيل النائب العام بكوم حمادة، تحت إشراف المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس النيابة، تحريز المبالغ المضبوطة مع إيداعها خزينة محكمة كوم حمادة الجزئية تحت بند محرزات.

من ناحية أخرى، قرر المستشار عمرو عبدالسلام، رئيس محكمة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، تجديد حبس المتهم بقتل والدته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات المحكمة إيداع المتهم أحد مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يوماً، وذلك لبيان مدى قواه العقلية عند ارتكاب الجريمة مع إعداد التقرير بالحالة النفسية للمتهم عقب الانتهاء من الكشف عليه.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت حادثة بشعة، حيث قام شخص مصاب بمرض نفسي بالاعتداء على والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاتها بعد تعرضها للطعن في الوجه والأذن، وتم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى مركز شرطة كوم حمادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وفور تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث للتحقيق فيه، وتبيّن أن الضحية هي "عواطف عبد الرسول حسن زايد"، والمتهم هو نجلها المصاب بمرض نفسي يدعى "إبراهيم م.س.ض" ويبلغ من العمر 30 عامًا، عاطل، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

7 الاف جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات التواصل الاجتماع السلاح المستخدم الحصول على التواصل الاجتماعي

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