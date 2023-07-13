طالب فى آخر أيام الامتحانات: "إن شاء الله أتبسط النهاردة.. مش هتبقى الثانوية والزمالك عليا"

حالة من القلق والتوتر سيطرت، اليوم الخميس، آخر أيام الثانوية العامة على الطلاب والطالبات الذي يؤدون آخر امتحان اليوم سواء لشعبة العلمي أو شعبة الأدبي، وعلى أولياء الأمور الذين ينتظرون أبناءهم وبناتهم خارج اللجان، للاحتفال معهم بعد انتهاء الامتحان الأخير لهم في مرحلة الثانوية العامة.

وظهر أحد الطلاب وهو يرتدي "تيشيرت" الزمالك من أمام مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بمنطقة الدقي، ومصابًا بكسر في قدميه ويستند على والدته وأصدقائه، وتحدث الطالب محمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "بذاكر ومتابع المبارايات في الدوري، وبشجع الزمالك وهفضل أشجع فيه لآخر العمر".

وتابع، قائلًا: "إن شاء الله أتبسط في امتحان النهاردة مش هيبقي الزمالك والامتحانات عليا، كده كتير"، مؤكدًا أنه سيشاهد المباراة اليوم من خلال جلوسه مع أصدقائه على أحد المقاهي.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/ 2023، وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).