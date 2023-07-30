الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واستعداد الطلاب للاطمئنان على نتيجة العام الدراسي المنتهي 2022/2023.

الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. موعد تنسيق الجامعات

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في التقرير التالي نوضح أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

بداية أغسطس هو الموعد الرسمي الذي صرح به الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022/2023.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر في الوقت الحالي بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لطلاب الثانوية العامة 2023.

 وبعد انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق سيتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء  أوائل طلاب الثانوية العامة 2023، ثم يعقبها مباشرة امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 من خلال المواقع المتاحة.

رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس 

الدخول على رابط موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة من هنا 

https://natega.dostor.org/

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم والحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط السابق أيضا 

رقم الجلوس

اسم الطالب أو الطالبة 

البريد الالكتروني

رقم الهاتف 

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

نتيجة الثانوية العامة من موقع  وزارة التربية والتعليم 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة كذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا 

https://www.thanwya.com/vb/

يكون الاستعلام من خلال رقم الجلوس 

ويتم عرض حالة النتيجة للطالب 

ناجح أم راسب

تفاصيل النتيجة

لمجموع الحاصل عليه الطالب 

درجات مواد الطالب سواء في الشعبة العلمية او الأدبية 

ودرجات المواد التي لا تضاف للمجموع أيضا 

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

  • اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة
  • اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة
  • اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة
  • التاريخ  الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجغرافيا الدرجة الكلية  60 درجة
  • الفلسفة والمنطق  الدرجة الكلية 60 درجة
  • علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة
  • الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
  • الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة
  • الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة
  • التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة
  • استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة
  • ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة

مواد لا تضاف للمجموع 

  • التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة
  • التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة
  • الاقتصاد والإحصاء الدرجة الكلية 50 درجة

قد يهمك أيضا:

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

مواد متعلقة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

لطلبة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2023 برقم الجلوس

نتيجة 3 ثانوي| رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

رابط نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023.. من هُنا

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

دعاء عاشوراء 2023 وفضل صيامه

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين