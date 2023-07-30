أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
زاد البحث عن تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واستعداد الطلاب للاطمئنان على نتيجة العام الدراسي المنتهي 2022/2023.
أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
في التقرير التالي نوضح أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بداية أغسطس هو الموعد الرسمي الذي صرح به الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022/2023.
وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر في الوقت الحالي بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لطلاب الثانوية العامة 2023.
وبعد انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق سيتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023، ثم يعقبها مباشرة امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 من خلال المواقع المتاحة.
رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023
يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس
الدخول على رابط موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة من هنا
ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم والحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط السابق أيضا
رقم الجلوس
اسم الطالب أو الطالبة
البريد الالكتروني
رقم الهاتف
نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم 2023
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة كذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا
يكون الاستعلام من خلال رقم الجلوس
ويتم عرض حالة النتيجة للطالب
ناجح أم راسب
تفاصيل النتيجة
لمجموع الحاصل عليه الطالب
درجات مواد الطالب سواء في الشعبة العلمية او الأدبية
ودرجات المواد التي لا تضاف للمجموع أيضا
توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023
- اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة
- اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة
- اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة
- التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة
- الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة
- الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة
- علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة
- الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
- الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة
- الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة
- التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة
- استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة
- ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة
مواد لا تضاف للمجموع
- التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة
- التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة
- الاقتصاد والإحصاء الدرجة الكلية 50 درجة
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