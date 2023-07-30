زاد البحث عن تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واستعداد الطلاب للاطمئنان على نتيجة العام الدراسي المنتهي 2022/2023.

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في التقرير التالي نوضح أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بداية أغسطس هو الموعد الرسمي الذي صرح به الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022/2023.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر في الوقت الحالي بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة لطلاب الثانوية العامة 2023.

وبعد انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق سيتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023، ثم يعقبها مباشرة امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 من خلال المواقع المتاحة.

رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس

الدخول على رابط موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة من هنا

https://natega.dostor.org/

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم والحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الرابط السابق أيضا

رقم الجلوس

اسم الطالب أو الطالبة

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة كذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا

https://www.thanwya.com/vb/

يكون الاستعلام من خلال رقم الجلوس

ويتم عرض حالة النتيجة للطالب

ناجح أم راسب

تفاصيل النتيجة

لمجموع الحاصل عليه الطالب

درجات مواد الطالب سواء في الشعبة العلمية او الأدبية

ودرجات المواد التي لا تضاف للمجموع أيضا

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة

التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة

الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة

الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة

علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة

الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة

الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة

الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة

التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة

استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة

ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية الدرجة الكلية 25 درجة

التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة

الاقتصاد والإحصاء الدرجة الكلية 50 درجة

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