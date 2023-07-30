الأحد 30 يوليو 2023
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مصر

3 لينكات متاحة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 برقم الجلوس ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتائجهم، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نسب نجاح الثانوية العامة 2023 في عدد من المواد.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أو بالرقم القومي أو بالاسم عبر موقع الدستور عبر رابط https://natega.dostor.org/.

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي من هنا.
اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: من هنا.
اختار أيقونة  الصف الثالث الثانوي العام 2023.
سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023

410 درجة المجموع الكلي في النتيجة للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في التالي:

-  مادة اللغة العربية تصل لـ80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» تصل لـ50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» تصل لـ40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» تصل لـ 60 درجة.

- مادة الفيزياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الكيمياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الأحياء تصل لـ 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم تصل لـ 60 درجة.

- مادة التاريخ تصل لـ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا تصل لـ 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق تصل لـ 60 درجة.

- مادة علم النفس تصل لـ 60 درجة.

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موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023

وكان صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أكد أن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ستُعلن في بداية شهر أغسطس المقبل. 

وأضاف زلطة أنه يتم حاليًا مراجعة وتدقيق نتائج الثانوية العامة لضمان تحقيق الدقة والعدالة لجميع الطلاب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف حمل القلق والتوتر عليهم، لأن نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب.

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