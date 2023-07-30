عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 في محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 إستعداداً لظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويسود حالة من القلق والخوف من قبل الأباء والأمهات والطلاب لذلك يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي للحصول عليها في أسرع وقت ممكن.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 في محافظات مصر، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 والحصول عليها من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ٢٠٢٣ بعد اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

يستطيع الآباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ٢٠٢٣ فور اعتمادها بشكل رسمي، وأطلق موقع “الدستور” المنصة الإلكترونية للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي بضغطة زر وفي خلال ثواني قليلة ستظهر النتيجة وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني: أضغط هنا.

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج برقم الجلوس 2023

يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الخاص بطلاب الشهادة الثانوية العامة من خلال منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فور اعتمادها بشكل رسمي من خلال كتابة كافة البيانات الخاصة بطالب الصف الثالث الثانوي وتشمل البيانات اسم الطالب بالكامل ورقم جلوس الطالب الخاص به، وستظهر حالة الطالب سواء راسب أم ناجح، وأيضاً المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410.

وتستطيع الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ٢٠٢٣ الخاص منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فور اعتمادها من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

المواد المضافة للمجموع في شهادة الثانوية العامة 2023

اللغة العربية ( 80 درجة)

اللغة الأجنبية الأولى (50 درجة)

اللغة الأجنبية الثانية (40 درجة)

مادة الكيمياء (60 درجة)

مادة الفيزياء (60 درجة)

مادة الجولوجيا (60 درجة)

مادة الأحياء (60 درجة)

مادة الرياضيات البحتة (60 درجة)

مادة الرياضيات التطبيقية (60 درجة)

مادة الفلسفة (60 درجة)

مادة علم النفس (60 درجة)

مادة التاريخ (60 درجة)

مادة الجغرافيا (60 درجة)

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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