لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

يراقب أولياء الطلاب وأولياء الأمور موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا والذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الجاري وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي أكدت أن النتيجة في مرحلة التدقيق والمراجعة تمهيدا لإعلان رسميا خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من كافة الإجراءات.

موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا

أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا سيكون بداية شهر أغسطس المقبل حيث يعقد بديوان عام الوزارة ويتم الإعلان خلاله عن نسب النجاح وأسماء أوائل الطلاب والاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة حاليا في مرحلة المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن العدالة والدقة لجميع الطلاب خاصة وأنها مرحلة نصيرة في حياة الطلاب الدراسية وأهابت الوزارة وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية منعا لإثارة البلبلة والتشتيت للطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام المقبلة خاصة مع شعورهم بالقلق حيال النتيجة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 المستحقين للحافز الرياضي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد طلاب 3 ثانوي المستحقة على الحافز الرياضي بلغ نحو 828 طالب حيث حصل 424 طالب على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية منهم نحو 243 طالب و 181 طالبة فيما حصل على الحافز الرياضي في الرياضات الفردية نحو 404 منهم نحو 215 طالب و 189 طالبة.

يذكر أن الحافز الرياضي يضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة 2023 طبقا للقانون في البطولات والدورات ومستويات التفوق الرياضي عقب الاعتماد النتيجة والإعلان عنها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بلغت نحو 91.9% و نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة الرياضيات نحو 89.7% ونسبة النجاح في مادة الأحياء لطلاب شعبة العلوم بلغ نحو 90.6%

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