رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام المباشر عبر موقع الدستور

تحصد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 نسب مشاهدة عالية، عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا، حيث من المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلةـ عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من أعمال الكنترول الأولى الخاصة بالتصحيح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يوليو 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

تُفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا)ـ فور اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي عام في الامتحانات التي أجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2023.



ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي بديوان الوزارة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية ونسب النجاح سواء بوجه عام أو نسب النجاح لكل شعبة دراسية على حد وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال العام الدراسي الحالي 2022_2023.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر مطالعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح في الثانوية العامة بشعبها الثلاثة (علمي، رياضة، أدبي) مبشرة وقد تتخطى نسب النجاح في الأعوام الثلاثة السابقة وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لكافة المواد الدراسية خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر، أن نسب النجاح في المواد التي اشتكى منها الطلاب سواء بالشعبة العلمية أو بالشعبة الأدبية تتخطى نسب النجاح فيها 70% مشيرة إلى أنه تم مراجعة إجابات الطلاب في اللجان الذي صدر منها شكاوى وتبين أنه لم يستفيد أي طالب بمحاولات الغش الإلكتروني سواء الفردي أو الجماعي.



رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يمكن من رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 والذي خصصه موقع الدستور الإلكتروني، من خلال هذا الرابط ( من هنا) للطلاب لتسجيل بياناتهم حاليا والحصول على كافة درجاتهم في الامتحانات، عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي خلال الأسبوع الجاري.

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