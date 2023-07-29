السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء امتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الثانوية الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني - نظام السنوات الخمس - تعليم وتدريب مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 فى اللغة العربية والتربية الدينية لعدد (40626) طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية  يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يوميًا عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ (221000) طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (191) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (646) مادة.

بينما يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (35) مهمة لعدد (33) برنامجًا، وتتم مشاركة ممثلى سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

كما يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (416) لجنة يعمل بها (39520) عضوًا، فضلًا عن أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني تبلغ (200) استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركزًا يعمل بها (1300) عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات يبلغ (14845) عضوًا.

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