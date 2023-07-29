فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة والتجارة والحقوق..الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس.

كما وافق المجلس على استئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة .

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.

وأكد الوزير على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله.