اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة ، حيث تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حصر أسماء أوائل الثانوية العامة للتواصل معهم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم لإعلان نسب النجاح في نتيجة 3 ثانوي تمهيدًا لتوفيرها الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عنها فور اعتمادها من الوزير رضا حجازي والتي من المرجح أن تكون خلال ساعات قليلة من الآن حسب تصريحات مصدر مطلع من وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لجريدة الدستور.

وأضاف المصدر أن الوزارة انتهت بالفعل من تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة بالشعب الثلاث على أن يتم إعلانها مساء اليوم الأحد مع إعلان نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة ، واعتماد نتيجة 3 ثانوي أيضًا.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، واتباع الخطوات التالية:

أولا : الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ، ومنها اختيار بوابة مركز المعلومات ، ثم بوابة الثانوية العامة والتي سيتم توفير رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلالها عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم رضا حجازي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عر جريدة الدستور ، ويمكنهم من الآن تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي https://natega.dostor.org/

ثم كتابة البيانات المطلوبة وهي «الاسم - رقم الجلوس - رقم التليفون - البريد الإلكتروني»، ثم اضغط على أيقونة تسجيل البيانات، وسيتم ارسال نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وكان رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد طالب بضرورة التأكد من تمثيل كل أنواع المدارس بها سواء الحكومية أو الخاصة أو الرسمية أو اللغات أو المتفوقين أو الدمج أو المكفوفين، بقائمة الأوائل، على أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال الساعات المقبلة.

اقرأ أيضا

تفاصيل المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الثانوية العامة