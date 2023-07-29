لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. موعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم

يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، كما يتواصل خلال المؤتمر الصحفي مع أوائل الثانوية العامة تليفونيًا لتهنئتهم، كما يستعرض نسب النجاح في كل شعبة، وبعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم بساعات قليلة يتم توفير نتيجة الثانوية العامة الكترونيًا على موقع الوزارة عبر بوابة الثانوية العامة.

هل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم ؟

يعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم عقب الانتهاء من رصد درجات كافة امتحانات الثانوية العامة لتحديد أوائل الثانوية العامة وتسليم اسمائهم إلى وزير التعليم رضا حجازي، كما يتم تجهيز نتيحة الثانوية العامة لعرضها الكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير التربيه والتعليم ، ولكن أكدت بعض المصادر انه سيكون خلال أيام قليلة بعد أن أعلن وزير التعليم كافة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة ، وانعكاف الوزارة خلال هذه الساعات في رصد الدرجات لتحديد اوائل الثانوية العامة وكذلك تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 لإعلانها عقب المؤتمر الصحفي.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي نسب النجاح في كافة مواد الثانوية العامة ، ووفقًا لهذه النسب فإن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلى من العام الماضي بنحو 4% بينما المجاميع قريبة من نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، وجاءت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة لكافة المواد كالتالي:

امتحان مادة اللغة العربية 90%.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% .

امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9% .

مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% .

امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% .

مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% .

مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح بها 91.1% .

مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% .

امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9% .

امتحان مادة الكيمياء وبلغت 88.9%.

امتحان مادة التاريخ وبلغت 90.2%.

امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

امتحان مادة الفيزياء 91%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الطلاب لإرسال نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، ويمكن للطلاب الضغط على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 https://natega.dostor.org/ ، ثم كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل، وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها ، وبعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم يمكن للطلاب الدخول مباشرة عبر الرابط السابق والحصول على نتيجة 3 ثانوي 2023 برقم الجلوس فقط .