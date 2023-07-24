الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية لتقديم أولى ثانوي

جريدة الدستور

أعلنت محافظة الغربية تنسيق الثانوية العامة 2023  بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والتي بلغت نسبة النجاح فيها 85.1% ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 90496 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يتم إعلان المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة فور الانتهاء من المرحلة الأولى ، وتعرض الدستور تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية . 

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية

يعتمد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية المرحلة الثانية على وجود مقاعد شاغرة من المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة والذي حدده محافظ الغربية عند 237 درجة حد أدنى للقبول.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور.. موعد إعلان النتيجة رسميا

ومن المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بمحافظة الغربية فور انتهاء تقديم المرحلة الأولى ليتم تحديد عدد المقاعد الشاغرة وبالتالي تحديد التنسيق. 

وحددت المحافظة تنسيق الثانوي العام محافظة الغربية  عند 175 درجة، والثانوي الخاص الفندقي 155 درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيها طبقا للجدول المرفق، و تنسيق الصنايع من مجموع 180 درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع 120 درجة.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم من خلال  مديريات التربية والتعليم المنتشرة  في جميع المحافظات المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2023/2024، والتي تتضمن للآتي: استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية  الأصل و3 صور، شهادة الميلاد الأصل و3 صور، صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6، ملف التقديم ويتضمن (طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة)، البطاقة الصحية للطالب، ملف ورقي و حافظة بلاستيكية.

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متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟ ورابط موقع النتائج

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