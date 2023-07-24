تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور.. موعد إعلان النتيجة رسميا

تصاعدت حدة البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور خلال الأيام الماضية عقب انتهاء الامتحانات ومع ترقب إعلان نتائج الطلاب المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء أعمال التصحيح في كافة الكنترولات الفرعية المنتشرة في المحافظات واعتماد النتيجة في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابط لخدمة طلاب الثانوية العامة 2022-2023، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم حاليا عبر الرابط مع وسيلة للتواصل وانتظار درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتهم طوال 40 يوم وفقا للجدول الدراسي الذي تم إعداده واعتماده مسبقا.

ويسجل الطالب الراغب في الاستعلام اسمه كاملا ورقم جلوسه وبيانات المدرسة المقيد فيها بالتفصيل في الخانات المعدة لذلك مع رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإرسال درجات الطالب في كافة المواد الدراسية عقب اعتمادها في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في ديوان عام الوزارة.

خطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023

يسجل طلاب الثانوية العامة بياناتهم الشخصية من خلال الرابط الذي أعده الدستور باتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

ادخال وسيلة تواصل مع الطالب (رقم هاتف محمول بريد إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور حاليا حيث يستقبل الطالب الذي سجل بياناته رسالة نصية تحتوي على كافة درجاته في المواد الدراسية عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال 20 يوما فقط من انتهاء الامتحانات لطلاب الشعب الثلاث.

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