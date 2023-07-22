موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وخطوات تسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

يبحث الطلاب عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 للمعرفة درجاتهم في الامتحانات التي انتهت يوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التصحيح لأوراق البابل شيت تتم وفقا لجدول زمني محدد داخل الكنترول المركزي بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر بالإضافة إلى 11 كنترول مصغر في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسمي ولكن من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري حيث تجرى حاليا عملية التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف داخل الكنترولات المختلفة بالمحافظات.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات طلاب الثانوية العامة هذا العام مبشرة حيث تجاوزت نسبة نجاح الطلاب في مادة اللغة العربية نحو 90 % وحصل رابط ات أكثر من 1.5 % من عدد الطلاب على 95 % فيما تجرى حاليا عملية التصحيح داخل الكنترولات بدقة عالية.

تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر الدستور 2023

يستطيع حاليا طلاب الثانوية العامة 2022-2023 الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) والحصول عليها من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإليكم خطوات التسجيل بالتفصيل:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب.

إدخال رقم جلوس الطالب بدقة.

تدوين بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل.

تحديد محافظة الإقامة.

تسجيل وسيلة تواصل (بريد إلكتروني، رقه هاتف محمول).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن توزيع درجات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي جاءت كما يلي :-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكيمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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