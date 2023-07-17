رابط تقديم امتحان القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة

تصاعدت حدة البحث عن رابط تقديم امتحان القدرات 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وترقب إعلان نتائج الطلاب بكافة الشعب العلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي) خلال الأيام المقبلة حيث يعكف مسؤولي الكنترول على أعمال التصحيح.

رابط تقديم امتحان القدرات 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2022-2023 التقديم عبر رابط تقديم امتحان القدرات 2023 لاجتياز الاختبارات المؤهلة لدخول بعض الكليات التي تتطلب إمكانيات معينة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للدراسة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

ويشترط أن يحصل الطالب على 70% من إجمالي توزيع الدرجات في كافة اختبارات القدرات والحصول على لائق في كافة الكليات التي يؤدي بها الطالب الامتحانات إذا رغب في الالتحاق بالكلية التي يرغب في الدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 ويتقدم سنويا للاختبارات مئات الاف من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

موعد تقديم لاختبارات القدرات بالجامعات المصرية 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قبول طلبات اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وسيتم تحديد موعد لإجراء الاختبارات في كل كلية بشكل منفصل.

يذكر أن الكليات التي تحتاج إلى اجتياز اختبارات القدرات هى :-

كلية الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

كلية الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة (حلوان، المنيا).

كلية التربية النوعية.

كلية المسرح التربوي.

كلية التربية بالإسماعيلية.

كلية الإعلام.

خطوات التقديم في اختبارات القدرات 2023

يمكن من خلال الخطوات التالية التقديم الالكتروني لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق وهي كما يلي :-

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة اختبارات القدرات.

تحديد الكلية المراد اجتياز اختباراتها.

كتابة بيانات الطالب بدقة عبر الموقع.

الضغط على كلمة حفظ.

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