تنسيق 2023| أماكن اختبارات كلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة

تعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات، للعام الدراسي الجديد 2023، بدأ من أمس السبت الموافق 15 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو الجاري.

وتأتي أماكن اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

وحدد مكتب التنسيق أماكن اختبارات كليات التربية الرياضية 2023، وهى كالتالي:

- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

- القليوبية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية ببنها.

- الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

- الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

- مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.

- الغربية "بنين – بنات" كلية التربية الرياضية طنطا.

- المنوفية ما عدا مدينة السادات" بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

- مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة - وادي النطرون - مديرية التحرير- اشمون - منوف - الشهداء (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

- الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق.

- دمياط "بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بدمياط.

بورسعيد بالإضافة على مركزي المطرية والمنزلة التابعين لمحافظة الدقهلية" بنين وبنات" كلية التربية ببور سعيد.

- الإسماعيلية بما فيها مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية.

- الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة بنين وبنات التابعة بمقر كلية التربية الرياضية بالمنصورة.

- كفر الشيخ "بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

- السويس وجنوب سيناء "بنين وبنات" بمقر كلية التربية الرياضية بالسويس.

- شمال سيناء بنين وبنات بمقر كلية التربية الرياضية بالعريش.

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

- بني سويف (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية ببني سويف.

- الفيوم (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم.

- المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا.

- أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

- الوادي الجديد (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

- قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

- سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

- أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان.

سير اختبارات القدرات

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.