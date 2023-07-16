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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لطلبة الثانوية العامة، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.
وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجان داخل الكلية؛ لمتابعة سير اختبارات القدرات، فضلًا عن العمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم،  وتجهيز القاعات، وأماكن انتظار لائقة بالكلية.


كما أكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب؛ خلال أيام الاختبارات؛ ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات.

 

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