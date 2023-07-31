الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تنسيق الجامعات 2023-2024.. ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

عقب اعتماد نتجية الثانوية العامة 2023 الدور الأول تتصاعد حدة البحث عن رابط تنسيق الجامعات 2023-2024 للمرحلة الأولى والذي من المتوقع تفعيله خلال الأيام المقبلة عقب عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم للإعلان عن الحدود الدنيا للتقديم لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

رابط تنسيق الجامعات 2023-2024

بالتزامن مع نشر موقع الدستور الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) يتسأل الطلاب عن رابط تنسيق الجامعات 2023-2024 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يسجل طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2023 رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق.

يجب على الطلاب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني والمجموع الحاص عليه في الثانوية العامة 2023 وشعبتهم الدراسية والاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لهم حيث يدخل الطالب أسماء 40 كلية يرغب الطالب في الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

عدد الطلاب المسجلين في اختبارات القدرات 2024

أكد المشرف على أعمال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المتقدمين لخوض امتحانات القدرات 2023-2024 بلغ نحو 127 ألف طالب وطالبة عبر الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك للإلتحاق ببعض الكليات التي تحتاج إلى الاختبارات للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل. 

ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب في اختبارات القدرات 2024 قبل الاعلان عن نتائج التنسيق حيث يتم التفضيل بين الطلاب في التوزيع بين الكليات من خلال اجتياز الاختبارات التي تعقد بالكليات التي تتطلبها والتي تقيس مدى قدرة الطالب على فهم واستيعاب مناهجها الدراسية.

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3 ثانوي.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

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الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه عبر بوابة الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2023 
 

تتيح خلال الأيام المقبلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة  من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي ترغب إعادة تصحيح أوراق اجابتها حيث يسدد الطالب الرسوم من خلال المنافذ المعتمدة وهي (مكاتب البريد، فوري، ضامن، مصاري، بيي، ممكن، وقتي، سداد) حيث يستطيع الطالب تسجيل استمارة التظلم بشكل إلكتروني وتحدد موعد التصحيح وفقا للمادة الدراسية.

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