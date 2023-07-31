الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه عبر بوابة الثانوية العامة

ظهرت نتيجه الثانويه العامه 2023 منذ قليل عبر بوابة الثانوية العامة ، حيث أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة نسب النجاح في الثانوية العامة ، وتفاصيل عملية التصحيح ، وتم توفير نتيجه الثانويه العامه 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة .

الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه

يستطيع الطلاب الدخول على الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم وكتابة رقم الجلوس فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وللحصول عليها اضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها بوابة مركز المعلومات ، ثم اختيار بوابة الثانوية العامة ، واكتب رقم الجلوس، واضغط على عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي فتظهر النتيجة .

يذكر أن وزير التربية والتعليم رضا حجازي اعتمد أمس الأحد نتيجه الثانويه العامه 2023 الدور الأول بنسبة نجاح ٧٨.٨% ، كما هنأ أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا أمس الأحد متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية،ومعربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة في نتيجة الصف الثالث الثانوي .

رابط فعال.. نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر جريدة الدستور الآن رابط فعال للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي ، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي

https://natega.dostor.org/ ، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 .

واستعرض رضا حجازي خلال إعلانه عن نتيجه الثانويه العامه 2023 في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم مؤشرات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 قائلًا « لم يحصل اي طالب على 100%، وبالتالي هذا مؤشر لصدق امتحانات الثانوية العامة 2023 وقدرتها على قياس المستوى الحقيقي للطلاب»،موضحًا عدد المتقدمين في الامتحانات هذا العام والذي بلغ، 763206 طالب، وعدد الحاضرين منهم 759676طالب ، نجح منهم 598723 طالب، بنسبة 78.81% .

اقرأ ايضا