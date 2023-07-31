Natega.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك، حيث اتبعت الوزارة منذ عدة سنوات نهج جديد وهو توفير نتيجة 3 ثانوي عبر موقعها الرسمي في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم في الحصول على الخدمة ، وذلك مع توفيرنتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المدارس بالمجان .

وتعرض الدستور مع إعلان Natega 3 ثانوي عام الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .

الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للطلاب عبر موقعها الإلكتروني ، مع انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والتي بدأ بالتوازي مع اجراء الامتحانات التي بدأت في 13 يونيو الماضي للمواد غير الأساسية و 16 من نفس الشهر للمواد الأساسية واستمرت حتى 13 يونيو المنصرم.

وحسب توقعات القائمين على العملية التعليمية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس في الاسبوع الاول من أغسطس بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلاب التي تمت في كنترولات الثانوية العامة المنتشرة في المحافظات والتي يتم فيها التصحيح الكترونيًا ، وبعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق تم إعلان نتيجة 3 ثانوي 2023 .

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/

ثم كتابة رقم جلوس الطالب للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بعد الضغط على زر النتيجة .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أكدت أكثر من مرة في بيان رسمي لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتمايع فيس بوك أن عملية رصد درجات الطلاب خلال تصحيح الامتحانات تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة .

حساب النسبة المئوية نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

يستطيع الطلاب حساب النسبة المئوية نتيجة الصف الثالث الثانوي بخطوات بسيطة حيث يحصل الطلاب على نتيجة الصف الثالث الثانوي بالدرجات التي تم تقديرها عند 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاث .

و يتم حساب قيمة النسبة المئوية بعد حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2023 بضرب مجموع الثانوية العامة الذي حصلوا عليه بضربه في 100، ثم قسمته على على المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 درجة .

فعلى سبيل المثال إذا حصل الطالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع درجات 386 درجة فيقوم بضربها في 100 ثم يقسمها على 410 وهى الدرجة المجموع الكلي للثانوية العامة فتكون النتيجة هي 94% .

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