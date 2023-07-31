الدستور يقدم رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فقط

ظهرت الان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس، عبر بوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تعتبر نتيجة الثانوية العامة 2023 حدث مهم ينتظره الكثيرون في جمهورية مصر العربية، حيث تعتبر هذه النتيجة مفتاحًا للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

يوفر موقع الدستور الالكتروني رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

1- يتاكد طالب الصف الثالث الثانوي 2023 من الحصول على مصدر انترنت سريع

2- ينقر الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور هنا https://natega.dostor.org/

3- يلزم الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور ادخال رقم الجلوس

4- اضغط على عرض النتيجة

5- تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

6- في حال الرغبة في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 لطالب اخر يتم اعادة الخطوات السابقة .

توزيع درجات الحافز الرياضي في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

كما أعلنت، أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

إجمالى عدد طلاب الصف الثالث الثانوي الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ ٨٢٨ طالبا.

إجمالى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ٤٢٤، بعدد ٢٤٣ للبنين وعدد ١٨١ للبنات.

إجمالى عدد طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 الحاصلين على الحافز الرياضى في الالعاب الجماعية يبلغ ٤٠٤، بعدد ٢١٥ للبنين، و١٨٩ للبنات.

قائمة الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية.

بالنسبة للألعاب الفردية هى:

1.السباحة

2.الجمباز الفنى

3.السلاح

4.تنس الطاولة

5.التنس الأرضي

6.الدراجات

7.الغطس

8.الكاراتيه

9.التايكوندو

10.ألعاب القوى

11.الجودو

12.الملاكمة

13.المصارعة

أما الألعاب الجماعية تتمثل فى:

1.كرة السلة

2.كرة القدم

3.كرة اليد

4.كرة الطائرة

نصائح لاستقبال نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

يمكن أن يكون استقبال نتيجة الثانوية العامة في مصر مصدر قلق وتوتر للكثير من الطلاب وأولياء الأمور. إليك بعض النصائح النفسية التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه الحالة:

التفاؤل والإيجابية: حاول أن تظل إيجابيًا وتفاؤلًا، وتذكر أن الحصول على درجات منخفضة في الثانوية العامة ليست نهاية العالم، وأنه يمكن تحسين الأداء في المستقبل.

الاستعداد الجيد: حاول الاستعداد بشكل جيد للاختبارات النهائية والعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

التفكير الواقعي: حاول أن تكون واقعيًا في توقعاتك، ولا تضع آمالًا كبيرة جدًا في النتيجة.

الاسترخاء والاستراحة: حاول الاسترخاء والاستراحة وتخفيف التوتر قبل وأثناء الاختبارات النهائية، وذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو الاسترخاء أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

الدعم الاجتماعي: حاول الحصول على الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة والمعلمين، والتحدث معهم عن مشاعرك ومخاوفك واحتياجاتك.

التخطيط للمستقبل: حاول التخطيط للمستقبل والبحث عن الخيارات المتاحة لك، بما في ذلك الخيارات الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وذلك لتحديد المسار الذي ترغب في اتباعه.

يجب أن تذكر أن نتيجة الثانوية العامة ليست العامل الوحيد الذي يحدد مسار حياتك المهني والأكاديمي، وأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق النجاح والتميز في الحياة.

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