الأحد 30 يوليو 2023
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تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الساعة كام

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم خلال المؤتمر إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة مع مؤشرات نسب النجاح، وعدها سيتم توفير نتيجة 3 ثانوي عبر المنصات الإلكترونية. 

 

 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الساعة كام

وفق تصريحات بعض المصادر المطلعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ «الدستور»، فإن نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم إعلانها غدًا الإثنين بعد أن انتهت الوزارة بالفعل من حصر أسماء أوائل الثانوية العامة

متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

وستقوم الوزارة بتوفير رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني وبوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي في المؤتمر الصحفي غدًا، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

 

ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية

اضغط على بوابة مركز المعلومات 

ثم بوابة الثانوية العامة، وسيتم تنشيط رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور انتهاء المؤتمر الصحفي. 

 

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر الدستور 

كما توفر جريدة الدستور رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم غدًا الاثنين، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها غدا من خلال الدخول عبر الرابط التالي https://natega.dostor.org/

ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023. 

ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم من الآن عبر نفس الرابط السابق وستصل لهم رسالة بها نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها وظهورها . 

 

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة 2023  بعد رصد الدرجات وأنهت الوزارة بالفعل في الساعات الماضية من تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 والذي تجاوز33 طالبًا، حسب تصريحات مصدر مطلع من وزارة التربية والتعليم والذي أكد أن قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 خالية من مجموع 100%.

وحسب المصدر، فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي سيتواصل هاتفيًا مع أوائل الثانوية العامة مساء اليوم الأحد لتهنئتهم وإبلاغهم بحضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تكون غدٍ الإثنين. 

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لإعلان نتيجة الثانوية العامة.. موعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم

 

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