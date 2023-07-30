الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الخميس الماضي حيث يشعر طلاب 3 ثانوي بالقلق والتوتر حيال درجاتهم في المواد الدراسية.

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية شهر أغسطس المقبل الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تخضع النتيجة حاليا إلى مرحلة المراجعة والتدقيق عقب الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حسمت الجدل حول إعلان النتيجة عقب تضارب الأخبار عن موعد الإعلان حيث أهابت وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط التي تصدر من خلالها بشأن كافة الأمور المتعلقة بشأن النتيجة وذلك لعدم إثارة البلبلة خاصة مع حالة التوتر التي يشعر بها الطلاب وأولياء أمورهم.

txt

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

txt

الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. موعد تنسيق الجامعات

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 

هناك عدة طرق للحصول على درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 أبرزها موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الموقع المخصص لنتائج الثانوية العامة عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته كاملة ورقم جلوسه وشعبته الدراسية.

ويتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمني دوام التوفيق خلال المسيرة التعليمية الجامعية.

قد يهمك أيضا:

 

txt

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

txt

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في بعض المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023  للعام الدراسي الحالي والتي جاءت كما يلي:-

  • نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية 91.9%.
  • نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة علمي رياضة 89.7%.
  • نسبة النجاح في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية 90.6%.

 

اقرأ أيضا 

تفاصيل نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية ظهور نتيجة الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم موقع نتيجه الثانويه العامه 2023 أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية أوائل الثانوية العامة 2023 مصر شهاده الثانويه العامه 2023 نتيجة ثانوية عامة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023

مواد متعلقة

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023 الرسمي

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023.. والأوراق المطلوبة

خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

الآن.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 محافظة الغربية| ومؤشرات النجاح

رابط بوابة نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين