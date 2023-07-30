اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الخميس الماضي حيث يشعر طلاب 3 ثانوي بالقلق والتوتر حيال درجاتهم في المواد الدراسية.

الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية شهر أغسطس المقبل الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تخضع النتيجة حاليا إلى مرحلة المراجعة والتدقيق عقب الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حسمت الجدل حول إعلان النتيجة عقب تضارب الأخبار عن موعد الإعلان حيث أهابت وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط التي تصدر من خلالها بشأن كافة الأمور المتعلقة بشأن النتيجة وذلك لعدم إثارة البلبلة خاصة مع حالة التوتر التي يشعر بها الطلاب وأولياء أمورهم.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

هناك عدة طرق للحصول على درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 أبرزها موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الموقع المخصص لنتائج الثانوية العامة عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته كاملة ورقم جلوسه وشعبته الدراسية.

ويتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمني دوام التوفيق خلال المسيرة التعليمية الجامعية.

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نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في بعض المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي والتي جاءت كما يلي:-

نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية 91.9%.

نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة علمي رياضة 89.7%.

نسبة النجاح في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية 90.6%.

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