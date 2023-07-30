الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التربية والتعليم سيعلن أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية مساء اليوم.

وأكد المصدر أن عدد طلاب أوائل الجمهورية بالثانوية العامة 2023 يتجاوز الـ33 طالبًا، وأن قوائم أوائل الثانوية العامة 2023 خالية من مجموع الـ100%.

وأكد المصدر تفوق الفتيات على البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية أكثر من المدارس الخاصة.

وأكد المصدر أن الدكتور رضا حجازي سيتصل بالأوائل لإبلاغهم وتهنئتهم تليفونيًا ودعوتهم لتكريمهم أثناء المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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