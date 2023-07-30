الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم توضح تفاصيل حالات الرسوب

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة التدقيق الأخيرة، تجري عدة إجراءات الآن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على تجميع النتيجة إلكترونيًا، وتسليمها للكنترولات تمهيدًا لإعلانها في أول شهر أغسطس حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وحسبما أشارت المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد أكدت أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 أكثر من 75%، وأشارت المصادر أن نسبة النجاح أعلى من العام الماضي بالاضافة إلى أن النتائج مبشرة ومتزنة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 Thanawya

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات الرسوب هذا العام وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث أنه الطالب الذي لم يستطع الحصول على نسبة النجاح في 3 مواد أو أكثر يرسب، يبقى للإعادة العام الدراسي المقبل 2022-2023، في نفس المواد الراسب فيها فقط.

وزارة التربية والتعليم - الصفحة الرئيسية
نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب الراسب يقوم بإعادة السنة في الثلاث مواد أو الأكثر بالدرجات الفعلية في ذات المواد عندما يؤدي فيها الامتحانات السنة المقبلة، ولن يحق للطالب الراسب دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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نتيجة الثانوية العامة 2023

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