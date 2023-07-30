الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من المتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس يوم الخميس المقبل، وأشارت المصادر إلى أن ذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إما غدًا الإثنين أو بعد غدًا الثلاثاء.

وقالت المصادر لـ"الدستور" إن نتيجة الثانوية العامة يحصل عليها الطلاب مجانًا من المدرسة دون أي مقابل مادي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 والتي جاءت كالتالي:

  • 91.3 % نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الأولى.
  • 91.9 % نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
  • 89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.
  • 90.6 % نسبة الن[اح في امتحان مادة الأحياء.
  • 91.1 % نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا.
  • 88.5 % نسبة النجاح فى الرياضيات التطبيقية.
  • 93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع.
  • 88.9% نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء..و90.2٪؜ نسبة النجاح في التاريخ.
  • 91.6٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا..و91٪؜ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء.

 

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض التنبيهات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023 حيث صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد أدلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل، وحمول مراحل النتيجة للثانوية العامة 2023 قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات خلال الساعات المقبلة والعمل على إعلان النتيجة.

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