الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على محركات البحث المختلفة وعلى موقع فيسبوك  كي يطمئن طلاب الصف الثالث الثانوي العام 2023 على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

 

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

 

يستعرض موقع الدستور في هذا التقرير تفاصيل وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

حتى الآن صدرت التصريحات من مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة سيكون مساء اليوم  وسيتحدث وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مع أوائل طلاب الثانوية العامة لتهنئتهم هاتفيًا ودعوتهم لتكريمهم أثناء المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ووفق المصادر فإن عدد طلاب أوائل الثانوية العامة 2023 يتجاوز الـ33 طالبًا.

ومن المتوقع فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان أوائل الثانوية العامة أن يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة على المواقع المختلفة للاستعلام عنها برقم الجلوس. 

 

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من موقع الدستور 

 

يقدم موقع الدستور لطلاب وطالبات الثانوية العامة، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الذي يخصصه لـنتيجة الثانوية العامة 2023 

نتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور من هنا https://natega.dostor.org/

يكون الاستعلام برقم الجلوس فور إتاحة النتيجة

 

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

"التعليم": الانتهاء من قائمة أوائل الثانوية العامة بالشعب الثلاث خلال ساعات

 

درجات الرأفة في امتحانات الثانوية العامة 2023 

 

يتم تطبيق درجات الرأفة في مواد الثانوية العامة والتي يتم حسابها بواقع 10% من المجموع الكلي لدرجة المادة، وتساهم في تعديل موقف الطالب الراسب في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو إثنين وبذلك يكون له حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو إثنين إلى ناجح.

8 درجات رأفة في مادة  اللغة العربية 

5 درجات رأفة اللغة الأجنبية الأولى 

5 درجات رأفة في مادةاللغة الأجنبية الثانية

6 درجات رأفة في مادة الجغرافيا 

6 درجات رأفة في مادة التاريخ 

6 درجات رأفة في مادةالفلسفة والمنطق 

6 درجات رأفة في مادةعلم النفس والاجتماع 

6 درجات رأفة  في مادة الفيزياء

6 درجات رأفة في مادة الجيولوجيا 

6 درجات رأفة في مادة الكيمياء 

6 درجات رأفة في مادة الأحياء 

3 درجات رأفة في مادة  الاستاتيكا 

3 درجات رأفة في مادة  الديناميكا 

3 درجات رأفة في مادة  التفاضل والتكامل 

3 درجات رأفة في مادة  الجبر والهندسة الفراغية 

 

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اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

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