أخبار الظهيرة| قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم والأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية للصعود

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصدها "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزير التربية والتعليم سيعلن أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية مساء اليوم.

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الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية للصعود لمواجهة المصرى فى كأس مصر

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الأحد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر على استاد الكلية الحربية، والفائز من مباراة اليوم سيواجه المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل في ربع نهائى كأس مصر.

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الأسوأ قادم.. "سى إن إن" تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا

حذرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، في تقرير لها، من تداعيات تغير المناخ لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والحرائق التي اشتعلت في أغلب دول العالم.

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تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

بدأ موقع "تذكرتي" طرح تذاكر حفل النجمة إليسا وتامر عاشور المقرر إقامته يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

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تقارير دولية: تشديد السياسات النقدية يؤثر سلبًا على أداء الأسهم

كشفت تقارير دولية عن عدم تحقيق الأسهم الأوروبية الكثير من المكاسب بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية، حيث قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي.

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عبر "الدستور"| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023.

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