تقارير دولية: تشديد السياسات النقدية يؤثر سلبًا على أداء الأسهم

كشفت تقارير دولية عن عدم تحقيق الأسهم الأوروبية الكثير من المكاسب بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية، حيث قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي، كما أشار إلى عزمه على القيام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. ومع ذلك، صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 2.25%، ليستقر عند أعلى مستوى له في شهرين.

وحققت معظم القطاعات المُدرجة في مؤشر Stoxx 600 مكاسب باستثناء 3 قطاعات من أصل عشرين قطاعًا. وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا في أوروبا قد تمكن من تحقيق مكاسب، إلا أنه لم يشهد حجم المكاسب التي حققها هذا القطاع في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.08% بقياس شهري للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها خفض إنتاج النفط مجددًا، فضلًا عن وجود توقعات بعودة الطلب الاستهلاكي بالصين

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.21% بقياس شهري، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول التي لا تحمل فائدة.

علاوة على ذلك، استمر انكماش صادرات الصين، حيث تراجعت كل من الصادرات بشهر مايو والميزان التجاري– الصادرين في شهر يونيو– إلى أدنى مستوى لهما منذ فبراير، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي.

ونتيجًة لانخفاض كل من الصادرات الصينية والطلب العالمي، تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو، بينما استمر انكماش أرباح قطاع التصنيع بقية تزيد على 10%.

وارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر مايو بشكل طفيف، والتي صدرت في شهر يونيو، لكن المؤشر ظل أقل من متوسطه في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، الصادر في شهر يوليو، والذي أشار إلى استمرار تراجع معدل الاستهلاك. وبالمثل، تزايد انكماش مؤشر أسعار المنتجين بشكل حاد، ليستقر عند أدنى مستوى له في 7 سنوات.

وأثبتت المزيد من البيانات الاقتصادية الواردة ضعف الاستهلاك الصيني بعد تباطؤ مبيعات التجزئة في شهر مايو، الصادرة في شهر يونيو، حيث تراجعت البيانات على غير المتوقع.