الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية للصعود لمواجهة المصرى فى كأس مصر

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الأحد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر على استاد الكلية الحربية، والفائز من مباراة اليوم سيواجه المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل في ربع نهائى كأس مصر.

وكان المارد الأحمر قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف فى دور الـ32 لبطولة الكأس قبل أن يعود لمسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة فى بطولة الدوري الممتاز التي توج بلقبه للمرة الـ43 في تاريخه.

أما فريق الداخلية فقد بلغ دور الـ16 من كأس مصر 2022-2023 بعدما تخطى عقبة أسوان في دور الـ32 بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 ونجح الفريق في البقاء بالدوري بعد الجولة الأخيرة بجانب اعتذار علاء عبدالعال المدير الفني عن عدم قيادة الفريق بسبب انتهاء إعارة اللاعبيبن وأيضًا تلقيه عرضًا من الجونة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الداخلية في فندق الإقامة عقب الدخول لمعسكر مغلق للمباراة أكد رضاه التام عن مستواهم الفترة الأخيرة وأدائهم الذي جاء بعد موسم طويل وشاق للمارد الأحمر في مختلف البطولات.

وقال كولر للاعبي الأهلي إنهم نجحوا الفترة الماضية في تخطي في هذه التحديات بشكل قوي للغاية ومميز، حيث توج المارد الأحمر بخمس بطولات هذا الموسم.

طالب المدير الفني من لاعبي الفريق بمواصلة تقديم الأداء القوي والجيد خلال الفترة الأخيرة والتركيز وجدية من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.