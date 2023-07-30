تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

بدأ موقع "تذكرتي"، طرح تذاكر حفل النجمة إليسا وتامر عاشور المقرر إقامته يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين "العالم علمين":



الفئة الأولى "Right Lounges & Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.



الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.



الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 650 جنيهًا للفرد.



الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 600 جنيه للفرد.



الفئة الخامسة "Regular" بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.



الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 300 جنيه للفرد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، ويقام حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، وهي مبنية على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.