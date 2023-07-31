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تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتمد وزير التعليم رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الأحد، كما أعلن قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة وتواصل معهم هاتفَا أمس تمهيدًا لتكريمهم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفر جريدة الدستور لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط مخصص لذلك، نعرضه في التقرير التالي. 

 

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يوفر موقع جريدة الدستور لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط ورقم الجلوس بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 أمس الأحد وأعلن أسماء أوائل الثانوية العامة للشعب الثلاث. 

Natega.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور بالدخول إلى الرابط التالي https://natega.dostor.org/

 تم تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عقب انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم رضا حجازي، الذي يعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الساعة 12 ظهرًا. 

ويبلغ المجموع الكلي في نتيجة ثانوية عامة 2023 هو 410 درجة للطلاب في الثلاث شعب "علمي علوم - علمي رياضيات - أدبي". 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة 

ينشر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثالث الثانوية عبر بوابة الثانوية العامة، وتتيح الوزارة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد قليل، مع انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم رضا حجازي، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2023 بالدخول عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، وبعد ذلك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها بوابة مركز المعلومات، وبعدها الثانوية العامة، وسيتم تفعيل رابط نتيحة ثانوية عامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة بعد قليل. 

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي قد اعتمد أمس نتيجة ثانوية عامة 2023 وأعلن أسماء أوائل الثانوية العامة للشعب الثلاث وتواصل هاتفًا مع الأوائل، ليتمكنوا من حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الاثنين لإعلان نسب النجاح في الثانوية العامة، وبعدها يتم إتاحة نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر موقع الوزارة بوابة الثانوية العامة ، وكذلك عبر موقع الدستور بالضغط على الرابط السابق. 

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