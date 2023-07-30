ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوفر جريدة الدستور رابط مفتوح للحصول على نتيجة 3 ثانوي 2023 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، كما وفرت الوزارة عدة روابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وهي موقع وزارة التربية والتعليم ، وموقع مركز المعلومات، وبوابة الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط مفتوح.. نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس، وروابط المواقع التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة للطلاب وذلك بالضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة 3 ثانوي.

نتيجة 3 ثانوي.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي عبر عدة روابط وهي كالتالي:

الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: https://moe.gov.eg/، أو يمكنك الحصول على نتيجة 3 ثانوي من خلال بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي: https://emis.gov.eg/، أو يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي بوابة الثانوية العامة أو الضغط على الرابط التالي : http://thanwya.emis.gov.eg/ ثم كتابة رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي حيث تظل هذه الروابط مفعلة لعدة أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

المجموع الكلي للثانوية العامة

حدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي المجموع الكلي للثانوية العامة وهو نفس المجموع الكلي للثانوية العامة المتبع منذ سنوات طويلة وهو 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاث علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي.

ولفت وزير التربية والتعليم رضا حجازي إلى عمليات تصحيح أوراق الثانوية العامة والتي كانت تتم بطريقة إلكترونية، حيث تم تصحيح ورقة إجابة البابل شيت إلكتروني بنسبة 100% أما ورقة إجابة الأسئلة المقالية فتخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات.

وجاء توزيع درجات الثانوية العامة لجميع المواد كالتالي:

المواد التي لا تضاف للمجموع ولكن بها نجاح ورسوب وهي التربية الدينية 25 درجة، ودرجة النجاح : 12.5 درجة، والتربية الوطنية 25 درجة، ودرجة النجاح: 12.5 درجة، والاقتصاد والإحصاء 25 درجة، ودرجة النجاح: 12.5 درجة.

وجاء توزيع درجات المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة، ودرجة النجاح : 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ودرجة النجاح : 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ودرجة النجاح : 20 درجة

الأحياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الكيمياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الفيزياء 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الجيولوجيا 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

التاريخ 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الجغرافيا 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة، ودرجة النجاح : 30 درجة

الرياضيات البحتة 60 درجة، ودرجة النجاح : 15 درجة

الرياضيات التطبيقية 60 درجة، ودرجة النجاح : 15 درجة