الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ستفعل وزارة التربية والتعليم رابط  نتيجة الثانوية العامة 2023 بدءًا من غد الاثنين وفق تصريحات خاصة لـ"الدستور" من مصادر مطلعة داخل الوزارة، حيث تم الانتهاء من قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة  ، على أن يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الإثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم توفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم فورًا بعد المؤتمر. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب الاستعلام عن  نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط وزارة التربية والتعليم والذي خصصته الوزارة لذلك وفق توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه الوزير نسب النجاح في الثانوية العامة وأسماء أوائل الثانوية العامة كما سيعتمد خلاله نتيجة الثانوية العامة ليتم توفيرها الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم. 

وسيتم إتاحة نتيجة الصف الثالث الثانوي في المدارس أيضًا حيث يترسلها الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي بدورها ستقوم بتوزيعها على المدارس ليتم توفيرها للطلاب بالمجان. 

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 باتباع الخطوات التالية: 

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط https://moe.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، وبعدها اضغط على بوابة مركز المعلومات، ومنها بوابة الثانوية العامة والتي ستوفر نتيجة 3 ثانوي 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

المجموع الكلي للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي للثانوية العامة ، ولم يتغير مجموع الثانوية العامة مع تطبيق النظام الجديد لامتحانات الثانوية والذي أصبحت فيه شهادة الثانوية العامة في سنة واحدة فقط وهي الصف الثالث الثانوي بعد أن كانت عامين متتالين وهما الصف الثاني والثالث الثانوي . 

والمجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجة ويتم توزيعها: 

  • اللغة العربية 80 درجة.
  • اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
  • اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • الفيزياء 60 درجة.
  • الكيمياء 60 درجة .
  • الأحياء 60 درجة .
  • الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
  • الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة .
  • التفاضل والتكامل 30 درجة .
  • ديناميكا 30 درجة .
  • استاتيكا 30 درجة.
  • الجغرافيا 60 درجة .
  • التاريخ 60 درجة .
  • الفلسفة والمنطق 60 درجة .
  • علم النفس والاجتماع 60 درجة.
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متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

 

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